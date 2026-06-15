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JPNN.com - Politik - Legislatif

Legislator Harap Ada Evaluasi Harga BBM Jika Tren Penurunan Minyak Dunia Konsisten

Senin, 15 Juni 2026 – 18:09 WIB
Legislator Harap Ada Evaluasi Harga BBM Jika Tren Penurunan Minyak Dunia Konsisten - JPNN.COM
Anggota DPR minta ada evaluasi harga bbm. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah secara berkala menyampaikan informasi ke publik, faktor-faktor yang memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal demikian menyikapi turunnya harga minyak dunia ketika pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM Pertamax lebih dari 30 persen dari tarif awal.

Menurut Meitri, keterbukaan informasi akan membantu membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus mengurangi ruang spekulasi.

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"Terpenting itu memastikan setiap keputusan didasarkan pada data yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat," kata legislator fraksi PKS itu melalui keterangan persnya, Senin (15/6).

Namun, dia berharap masyarakat bisa merasakan manfaat melalui kebijakan energi adaptif ketika tren penurunan harga minyak dunia terjadi secara konsisten.

"Kami berharap apabila tren penurunan harga minyak dunia berlangsung konsisten dan faktor-faktor pembentuk harga lainnya ikut membaik, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui kebijakan energi yang lebih adaptif," katanya.

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Dia menuturkan bahwa penentuan harga BBM nonsubsidi di level domestik, mengacu pada formula yang menggunakan rata-rata tarif dalam periode tertentu.

Dari situ, terdapat jeda waktu antara perubahan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap harga BBM di level domestik.

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani berharap masyarakat merasakan manfaat dari tren penurunan harga minyak dunia secara konsisten.

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TAGS   Harga BBM  penurunan harga minyak dunia  evaluasi harga bbm  Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani 
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