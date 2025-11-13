Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Legislator Harap Komisi Percepatan Reformasi Polri Bisa Mewujudkan Aspirasi Presiden

Kamis, 13 November 2025 – 19:15 WIB
Legislator Harap Komisi Percepatan Reformasi Polri Bisa Mewujudkan Aspirasi Presiden - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo. Foto: Fathan/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa bekerja mewujudkan poin aspirasi Presiden RI Prabowo Subianto terhadap perbaikan di institusi Korps Bhayangkara. 

"Melaksanakan apa yang menjadi poin-poin aspirasi atau keinginan Bapak Presiden terhadap perbaikan kinerja institusi Polri," kata Lallo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Legislator fraksi NasDem mengatakan hanya Presiden Prabowo yang memahami hal yang perlu diperbaiki dan dikoreksi Polri.

Baca Juga:

Menurut Lallo, Kepala Negara bisa saja menginginkan reformasi struktural dan instrumental terjadi di Polri. 

"Apakah misalkan dalam rangka memperbaiki rekrutmen, jenjang pendidikan, promosi jabatan dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana Polri hadir betul-betul bisa melayani, melindungi masyarakat," kata eks Ketua DPRD Kota Makassar itu.

Lallo menyebutkan hal paling utama perlu disorot komisi ialah menjadikan Polri mampu menegakkan hukum secara berkeadilan.

Baca Juga:

"Polri hadir menjadi pedang keadilan Presiden untuk kemudian membongkar kejahatan-kejahatan baik kejahatan konvensional maupun non-konvensional. Kira-kira itu," ungkapnya. 

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melantik sepuluh tokoh menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/11).

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa bekerja mewujudkan aspirasi Presiden Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Reformasi Polri  Tim reformasi Polri  Komisi Percepatan Reformasi  Presiden Prabowo 
BERITA REFORMASI POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp