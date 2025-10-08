Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Legislator Harap Skuad Garuda Tak Ciut Saat Timnas Indonesia Vs Arab Saudi

Rabu, 08 Oktober 2025 – 17:11 WIB
Legislator Harap Skuad Garuda Tak Ciut Saat Timnas Indonesia Vs Arab Saudi - JPNN.COM
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Dok. Kemenpora.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebutkan Timnas Indonesia tak boleh berkecil hati menyambut putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Lawan akan lebih kuat karena bermain di kandang lawan dan wasitnya pun dari Timur Tengah, tetapi tekad harus lebih besar," kata Hetifah kepada awak media, Rabu (8/10).

Skuad Garuda bakal menjalani dua laga penentu di Grup B putaran keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Timnas Indonesia masing-masing bakal menghadapi Arab Saudi dan Irak untuk lolos ke ajang bergengsi empat tahunan itu.

Adapun, wasit yang bertugas saat laga Indonesia melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) dini hari WIB ialah Ahmad Al Ali dari Kuwait. 

Hetifah berharap seluruh pemain Timnas Indonesia tak ragu ketika bertanding, karena mereka memiliki kualitas.

Baca Juga:

"Kepada para pemain timnas yang akan bertanding, kalian bukan hanya mewakili diri sendiri atau tim, tetapi membawa harapan jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.

Dia juga berharap seluruh pemain skuad Garuda fokus dan tetap kompak menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ketika memiliki kekompakan dan tak rendah diri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia vs Arab Saudi  Hetifah Sjaifudian  kualifikasi Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026 
BERITA INDONESIA VS ARAB SAUDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp