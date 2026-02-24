Legislator Jakarta Desak Penutupan Minimarket Modern, Sudah Melampaui Batas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Pria yang akrab disapa Bang Lukman ini menilai langkah radikal seperti penutupan minimarket modern diperlukan untuk memberikan ruang bagi toko-toko milik rakyat.

"Pemahaman saya sederhana saja. Kalau minimarket modern terus merebak, yang mendapat benefit yang itu-itu saja. Keuntungannya menumpuk di segelintir orang, sementara masyarakat hanya dilihat sebagai angka statistik konsumen," ujar Bang Lukman dalam keterangannya, Selasa (24/2).

Lukman menekankan keberadaan minimarket modern saat ini sudah melampaui batas dan seringkali menabrak regulasi, seperti Permendag Nomor 23 Tahun 2021 dan Perpres 112/2007. Ia menyoroti kewajiban jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional yang sering diabaikan.

"Coba lihat sekarang, ada yang berhadap-hadapan, dan posisinya dekat sekali dengan pasar tradisional. Apa-apaan ini? Harus dilakukan penertiban dan peninjauan kembali izin-izinnya," tegasnya dengan nada geram.

Selain masalah zonasi, Lukman juga mengkritisi pelanggaran jam operasional yang seharusnya dibatasi hingga pukul 22.00 WIB, serta minimnya transparansi kemitraan dengan UMKM lokal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaran gerai minimarket di Jakarta sudah sangat masif. Hingga tahun 2020 saja, tercatat ada 2.696 gerai yang tersebar di lima wilayah.

Kota administrasi Jakarta Barat 701 gerai, Jakarta Selatan 688 gerai, Jakarta Timur 609 gerai, Jakarta Pusat 360 gerai, Jakarta Utara 338 gerai.