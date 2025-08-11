Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Legislator Komisi III: Kejaksaan Tak Boleh Ragu Eksekusi Putusan Terkait Silfester

Senin, 11 Agustus 2025 – 19:22 WIB
Legislator Komisi III: Kejaksaan Tak Boleh Ragu Eksekusi Putusan Terkait Silfester - JPNN.COM
Nasir Djamil. Foto: dokumen JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyebutkan kejaksaan tidak boleh ragu untuk mengeksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang juga pendukung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), Silfester Matutina.

"Menurut saya kejaksaan tidak boleh ragu untuk mengeksekusi keputusan itu, karena memang itu menjadi ranahnya kejaksaan," kata legislator Fraksi PKS itu saat dihubungi, Senin (11/8).

Diketahui, Silfester divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

Baca Juga:

Putusan itu diungkap pengadilan tingkat pertama saat 2018 dan berstatus inkrah pada 2019 dengan hukuman 1,5 tahun penjara.

Nasir Djamil mengatakan jaksa wajib melaksanakan putusan selama belum ada vonis lain yang membatalkan.

"Jadi, sekali lagi selama tidak ada keputusan yang membatalkan eksekusi itu, maka kejaksaan diharapkan bisa melaksanakan kewenangan eksekusi itu terhadap yang bersangkutan," kata dia.

Baca Juga:

Menurut Nasir Djamil, publik bakal berspekulasi ketika kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Silfester. 

Terlebih lagi, lanjut dia, perkara Silfester sudah berkekuatan hukum tetap pada 2019 yang membuat jaksa punya waktu lama menjalankan putusan.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyebutkan kejaksaan tidak boleh ragu untuk mengeksekusi putusan dengan terdakwa Silfester Matutina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Silfester Matutina  Komisi III  DPR  Kejaksaan  Nasir Djamil 
BERITA SILFESTER MATUTINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp