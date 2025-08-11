Legislator Komisi III: Kejaksaan Tak Boleh Ragu Eksekusi Putusan Terkait Silfester

Senin, 11 Agustus 2025 – 19:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyebutkan kejaksaan tidak boleh ragu untuk mengeksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang juga pendukung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), Silfester Matutina.

"Menurut saya kejaksaan tidak boleh ragu untuk mengeksekusi keputusan itu, karena memang itu menjadi ranahnya kejaksaan," kata legislator Fraksi PKS itu saat dihubungi, Senin (11/8).

Diketahui, Silfester divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

Putusan itu diungkap pengadilan tingkat pertama saat 2018 dan berstatus inkrah pada 2019 dengan hukuman 1,5 tahun penjara.

Nasir Djamil mengatakan jaksa wajib melaksanakan putusan selama belum ada vonis lain yang membatalkan.

"Jadi, sekali lagi selama tidak ada keputusan yang membatalkan eksekusi itu, maka kejaksaan diharapkan bisa melaksanakan kewenangan eksekusi itu terhadap yang bersangkutan," kata dia.

Baca Juga: Komisi Kejaksaan Soroti Pengusutan Korupsi oleh Kejati DKI Jakarta

Menurut Nasir Djamil, publik bakal berspekulasi ketika kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Silfester.

Terlebih lagi, lanjut dia, perkara Silfester sudah berkekuatan hukum tetap pada 2019 yang membuat jaksa punya waktu lama menjalankan putusan.