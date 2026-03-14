Legislator Komisi III Minta Polisi Ungkap Motif Teror terhadap Aktivis KontraS

jpnn.com, JAKARTA - Para anggota DPR RI bersuara keras menyikapi kasus teror terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi NasDem Rudianto Lallo meminta kepolisian membongkar pelaku dan motif penyiraman terhadap Andrie.

"Peristiwa ini harus dibongkar atau diungkap siapa pelaku dan apa yang menjadi motif dari peristiwa penyerangan air keras tersebut," kata Lalo melalui layanan pesan, Jumat (13/3).

Eks Ketua DPRD Kota Makassar itu mengatakan tindakan kekerasan tidak bisa dibiarkan, sehingga aparat wajib mengungkap pelaku.

"Tindakan kekerasan dan upaya mencederai fisik melalui penyiraman air keras adalah prilaku kriminal yang harus dimintai pertanggungjawaban," katanya.

Senada, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air ke Andrie Yunus.

Kepolisian harus bergerak cepat, tangkap pelakunya, dan jerat dengan pasal pemberatan," ujar legislator yang akrab disapa Gus Abduh, Jumat.

Dia menegaskan bahwa aksi brutal ke Andrie bukan kriminalitas biasa, melainkan diduga kuat sebagai upaya percobaan pembunuhan sekaligus intimidasi terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM).