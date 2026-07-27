Legislator Minta Polisi Usut Kasus Main Hakim Sendiri di Bali hingga Morowali

jpnn.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan merasa prihatin mendengar peristiwa main hakim sendiri oleh warga terhadap terduga pelaku kejahatan.

"Saya menyayangkan, sedih, dan perih perasaan membaca dan menonton beberapa peristiwa tersebut," kata Irawan melalui layanan pesan, Senin (27/7)

Irawan mencontohkan kasus kekerasan ke terduga pelaku kejahatan seperti insiden ASN di Tanjungbalai, seorang ayah yang dikeroyok di Bali akibat diduga maling ayam, pemukulan tersangka pencuri di Morowali.

Menurut Irawan, para terduga pelaku tak boleh dihakimi dengan pengeroyokan atau pemukulan, terlepas dari kejahatan yang dilakukan.

"Terlepas dari dugaan kejahatan yang dilakukan oleh korban pengeroyokan, mereka tidak boleh dihakimi dengan cara seperti itu, apalagi dikeroyok beramai-ramai sampai meninggal dunia," kata dia.

Irawan mengingatkan Indonesia adalah negara beradab yang memiliki sistem hukum dan harus dihormati sebagai suatu jalan untuk menyelesaikan masalah.

Baca Juga: Usut Dalang Pencucian Uang Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

"Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan, saya anggota DPR RI meminta kepolisian untuk mengusut pelaku pengeroyokan dan main hakim sendiri serta memberikan hukuman setimpal," kata dia.

Selanjutnya, Irawan meminta pemerintah untuk bertanggungjawab memulihkan dan mendampingi psikologi keluarga korban aksi pengeroyokan dalam berbagai kasus.