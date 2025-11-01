Legislator NasDem Lola Nelria Resmikan MCK untuk Warga Garut

jpnn.com, GARUT - Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, meresmikan pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Pembangunan ini merupakan upaya konkret meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih dan sanitasi layak.

Warga Kampung Sukaresmi sebelumnya harus berbagi sumber air dan bergantian memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kehadiran fasilitas MCK yang memadai ini diharapkan dapat mengubah kondisi tersebut.

"Selama ini banyak masyarakat di pelosok yang masih belum memiliki akses sanitasi yang layak. Melalui pembangunan MCK ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Partai NasDem bukan hanya sebatas janji, tapi benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat," ujar Lola Nelria Oktavia dalam keterangannya, Sabtu (1/11).

Lola menegaskan bahwa pembangunan ini tidak sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga tentang meningkatkan kesadaran akan hidup sehat.

"NasDem memang berkomitmen untuk bisa berada dan menyerap aspirasi sebanyak mungkin, serta apa yang bisa kami lakukan di lapangan yang berguna dan dapat membantu serta meringankan masyarakat. Kalau ada masalah-masalah, kita bisa selesaikan bersama," kata dia.

Kehadiran MCK ini disambut positif warga setempat, yang menganggapnya sebagai simbol kepedulian nyata wakil rakyat. Langkah Lola Nelria, yang terpilih dari Dapil Jabar XI dan kini duduk di Komisi III DPR, membuktikan politik dapat menghadirkan solusi langsung untuk kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan hak hidup bersik dinikmati semua orang. (tan/jpnn)