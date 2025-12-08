Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Legislator PDIP Berharap Inisiatif Pemerintah Pusat Membantu Pemda Menangani Bencana di Sumatra

Senin, 08 Desember 2025 – 16:36 WIB
Legislator PDIP Berharap Inisiatif Pemerintah Pusat Membantu Pemda Menangani Bencana di Sumatra - JPNN.COM
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: dokumen jpnn

jpnn.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pemerintah daerah (pemda) di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) saat ini mengalami keterbatasan anggaran, sehingga mereka kewalahan menangani bencana banjir bandang dan longsor. 

Dia berkata demikian saat Komisi V melaksanakan Rapat Kerja (Kerja) bersama Kemenhub, KemenPU, Basarnas, BMKG, dan Korlantas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

"Keterbatasan biaya APBD, sangat mempengaruhi kekuatan mereka dalam menangani bencana ini," kata Lasarus, Senin (8/12/2025).

Baca Juga:

Legislator fraksi PDIP itu mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda pada 2025 dan 2026 memang mengalami pengurangan setelah pemotongan anggaran dari pusat.

Dari situ, kata Lasarus, pemerintah pusat bisa sadar diri membantu daerah menangani bencana di tengah keterbatasan fiskal.

"Mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani," kata dia.

Baca Juga:

Lasarus mengaku sampai kini masih menerima laporan beberapa titik di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang belum bisa dijangkau tim evakuasi.

Legislator Dapil II Kalimantan Barat (Kalbar) itu berharap sektor pembiayaan atau pendanaan bukan menjadi kendala utama pemda dalam menangani bencana.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pemerintah pusat perlu berinisiatif membantu daerah menangani dampak bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana  bencana sumatra  PDIP  Lasarus  Pemerintah Pusat  banjir  Banjir Bandang  DPR RI 
BERITA BENCANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp