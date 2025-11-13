Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Legislator PDIP Desak Pemerintah & Kurator Sritex Tuntaskan Pembayaran Pesangon

Kamis, 13 November 2025 – 17:51 WIB
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengusulkan sejumlah perbaikan regulasi dalam sistem jaminan pensiun nasional guna memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan nilai manfaat, serta menjamin keberlanjutan pembiayaan program di masa depan. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyebut kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) baru membayarkan upah terakhir ke karyawan perusahaan hingga Februari.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebut pesangon dan THR masih tertahan dengan alasan menunggu hasil penjualan aset.

"Buruh bukan sekadar angka dalam laporan pailit. Mereka adalah manusia yang menopang industri nasional," kata Edy melalui keterangan persnya, Kamis (13/11).

Dia pun mendesak pemerintah dan kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) segera menuntaskan pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya (THR) ribuan pekerja yang terdampak PHK massal sejak awal Maret 2025. 

Legislator Dapil III Jawa Tengah (Jateng) itu mengatakan negara tidak boleh berdiam diri terhadap nasib para buruh yang telah puluhan tahun berkontribusi bagi industri nasional. 

"Negara wajib hadir menegakkan keadilan bagi mereka,” ujar Edy.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menuturkan proses kepailitan Sritex tidak boleh berhenti pada penjualan aset. 

Kurator dan pemerintah, kata dia, seharusnya aktif mencari investor baru agar industri tekstil di Sukoharjo bisa hidup kembali dan menyerap tenaga kerja lokal. 

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak pemerintah dan kurator PT Sritex menuntaskan pembayaran pesangon dan THR.

