Legislator PDIP Kritik Bulog: Distribusi Lambat, Penyimpanan Jelek, Oplosan Merajalela

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata, menyoroti kompleksnya persoalan yang masih membelit Perum Bulog. Mulai dari penyimpanan dan distribusi beras hingga tata kelola harga dinilai belum optimal, berpotensi menurunkan mutu beras dan berdampak pada masyarakat serta petani.

“Saya mewakili masyarakat yang ada di Indonesia tentang permasalahan utama di Bulog,” ujar Ida dalam keterangannya, Senin (2/2).

Ia menjelaskan bahwa masalah mendasar mencakup lemahnya sistem penyimpanan. “Jadi, Perum Bulog ini mencangkup ada kekurangan permasalahan dalam penyimpanan mutu beras, Pak. Di sini akan bersikot terhadap rusaknya mutu dan akibat penyimpanan stoknya terlalu lama,” katanya.

Ida juga menyoroti persoalan distribusi dan harga yang dinilai merugikan. “Kemudian juga distribusi waktu itu sangat terlambat, Pak. Masalah tata kelola harga juga mahal,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia mengungkap adanya dugaan praktik tak sehat. “Banyak juga ada praktik pengoblosan hingga dugaan markup, import, serta tantangan operasional seperti kurangan pengering kualitas dari beras yang SPHP-nya dianggap kurang pulun karena kekurangan kadar air,” jelas Ida.

Padahal, menurut Ida, peran Bulog sangat vital. “Bulog ini salah satu yang ditugaskan oleh negara untuk menjadikan kualitas produk beras yang ada di Indonesia ini berkualitas. Karena kita merupakan daerah agraris tropis,” tegasnya.

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pangan, namun menekankan bahwa persoalan tak bisa dilepaskan dari nasib petani.

“Yang hampir seluruhnya masalah Indonesia adalah para petani. Kami juga harus menyatakan bahwa petani jangan selalu merugi,” ujarnya.