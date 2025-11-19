Close Banner Apps JPNN.com
Legislator PDIP Soroti Penambahan Anggaran Kemenhub Soal Belanja Obat-obatan

Rabu, 19 November 2025 – 00:00 WIB
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Foto: ANTARA/I.C. Senjaya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti munculnya dana untuk penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal demikian dikatakan dia saat Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menhub Dudy Purwagandhi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Awalnya, Haryanto mengkritisi banyaknya penganggaran alat tulis kantor dalam RKA yang diajukan Kemenhub setebal 800 halaman.

Menurutnya, penganggaran ATK seharusnya bisa ditekan, karena kegiatan di kementerian bisa memanfaatkan teknologi. 

"Coba nanti dibaca, Pak Menteri, itu, 800 sekian lembar itu saya baca itu," ujar dia dalam rapat, Selasa.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu dalam rapat menyoroti masuknya anggaran belanja penambah daya tahan tubuh dalam RKA yang diajukan Kemenhub.

"Kemudian juga ada lagi setiap terminal ini saya uji petik saja ini, setiap terminal itu pasti ada belanja penambah daya tahan tubuh," kata Haryanto.

Eks Bupati Pati itu menganggap penganggaran untuk penambah daya tahan tubuh cukup besar di setiap terminal, yakni Rp186 juta, Rp120 juta, Rp97 juta, Rp112 juta.

Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menganggap dana untuk penambah daya tahan tubuh cukup besar.

