JPNN.com - Politik

Legislator PKB ke Raja Juli: Kalau Tidak Mampu Mundur Saja, Pak Menteri

Jumat, 05 Desember 2025 – 00:46 WIB
Legislator PKB ke Raja Juli: Kalau Tidak Mampu Mundur Saja, Pak Menteri - JPNN.COM
Menhut Raja Juli Antoni. Foto: dok Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin berpesan kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bisa mundur dari jabatan, apabila tidak mampu menangani persoalan banjir dan longsor Sumatra.

"Saya pesan kalau Pak Menteri enggak mampu mundur saja, Pak Menteri, enggak paham tentang kehutanan," kata Usman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Raja Juli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Usman menilai Raja Juli saat ini tidak konsisten dalam kebijakan dan menerbitkan sejumlah izin bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

"Jadi, seolah-olahnya kami, nih, bisa diakal-akalin semua ini ruangan yang terhormat," ungkap legislator Fraksi PKB itu.

Usman juga meminta Menteri memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang disebut mengalami degradasi parah.

Dia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.

"Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mengingatkan menteri yang tak sanggup menangani persoalan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa menyatakan mundur.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Usman Husin berpesan kepada Menhut Raja Juli Antoni bisa mundur dari jabatan.

