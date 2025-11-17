Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Legislator PKB Syaiful Huda: RUU Pekerja GIG A22 Beri Arah Baru Perlindungan Pekerja

Senin, 17 November 2025 – 08:32 WIB
Legislator PKB Syaiful Huda: RUU Pekerja GIG A22 Beri Arah Baru Perlindungan Pekerja - JPNN.COM
Legislator atau anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda saat konferensi pers terkait RUU Pekerja Gig di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Legislator Fraksi PKB Syaiful Huda menegaskan inisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja GIG A22 akan memberikan arah baru dalam perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital berbasis platform.

Untuk diketahui penambahan A22 setelah frasa "RUU Pekerja GIG" untuk menandai dan mengingatkan publik tentang kode keanggotaan Syaiful Huda di DPR RI.

Regulasi ini disusun untuk menjawab kekosongan hukum yang selama ini membuat ojol online, youtuber, hingga freelancer dalam posisi lemah di hadapan entitas penyedia kerja.

Baca Juga:

Huda menjelaskan bahwa RUU Pekerja GIG A22 memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, memberikan perlindungan hak dasar pekerja tanpa menghilangkan prinsip fleksibilitas yang menjadi ciri khas sektor GIG.

Kedua, mewajibkan hadirnya perlindungan baru berupa kompensasi minimum dan akses jaminan sosial.

Baca Juga:

Ketiga, menjamin keselamatan publik melalui peningkatan integritas dan profesionalitas para pekerja GIG.

“Semua prinsip ini diterjemahkan secara komprehensif dalam 105 pasal yang kami usulkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Legislator Fraksi PKB Syaiful Huda menginisiasi RUU Pekerja GIG A22 yang akan memberikan arah baru dalam perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RUU Pekerja GIG  perlindungan pekerja  Syaiful Huda  DPR RI 
BERITA RUU PEKERJA GIG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp