Legislator PKB Tolak Pemanfaatan Sawit di Papua dengan Alih Fungsi Hutan

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:00 WIB
Daniel Johan. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebut gagasan memanfaatkan potensi sawit untuk kemandirian energi sebagai langkah strategis dan positif. 

Namun, legislator fraksi PKB itu mengingatkan pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak lingkungan pemanfaatan potensi sawit.

Terlebih lagi, pemanfaatan sawit dengan mengubah alih fungsi hutan mengakibatkan krisis ekologis di beberapa daerah.

Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pemanfaatan sawit di Papua.

"Pengalaman pahit di berbagai daerah, di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan pertambangan telah memicu banjir, banjir bandang, dan krisis ekologis, harus menjadi pelajaran serius," kata dia, Rabu (17/12).

Daniel menuturkan pemerintah perlu mengkaji matang dengan mempertimbangkan kontur tanah sebelum mewujudkan potensi sawit di Papua dengan membuka lahan.

Dia mengaku tidak ingin pembukaan hutan untuk penanaman sawit di daerah pegunungan, apalagi jalur Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Apabila ini dilakukan, akan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor," kata Daniel.

