Legislator PKS Dorong Penguatan Tujuan Pendidikan Nasional untuk Cegah Bullying

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS) Kurniasih Mufidayati menilai penguatan implementasi tujuan pendidikan nasional perlu menjadi perhatian serius untuk mencegah kasus perundungan (bullying) dan perilaku negatif lainnya di lingkungan pendidikan.

Dia menegaskan berbagai nilai dasar yang tercantum dalam tujuan pendidikan harus kembali diperkuat di semua jalur pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal.

Kurniasih menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Setop Bullying: DPR Ramu Formulasi Konkret Atasi Persoalan Mental Dunia Pendidikan" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Baca Juga: Ketua Komisi X DPR Dorong Lintas Sektor Bersinergi untuk Atasi Bullying di Dunia Pendidikan

Selain Kurniasih, hadir juga Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Pengamat/Psikiater dari PDSKJI, dr. Zulvia Oktanida Syarif sebagai pembicara dalam diskusi dipandu Kiswondari (Jurnalis KWP).

Menurut Kurniasih, keyword pertama yang harus dikuatkan adalah pengembangan potensi peserta didik agar setiap anak memperoleh kesempatan maksimal untuk tumbuh dan berkembang.

“Potensi siswa harus kita dorong secara optimal. Pendidikan harus memastikan anak-anak bisa berkembang di mana pun mereka belajar,” ujarnya.

Baca Juga: Polisi Bakal Dalami Dugaan Pelaku Korban Bullying di SMAN 72

Dia kemudian menekankan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi tujuan pendidikan nasional harus diterapkan secara konsisten.

Menurut dia, jika nilai-nilai ini dijalankan secara maksimal, kasus perundungan dan berbagai tindakan negatif lainnya semestinya dapat dicegah.