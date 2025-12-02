Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Legislator PKS Duga Bencana Sumatra Akibat Perusakan Lingkungan secara Struktural

Selasa, 02 Desember 2025 – 20:53 WIB
Legislator PKS Duga Bencana Sumatra Akibat Perusakan Lingkungan secara Struktural - JPNN.COM
Warga mengevakuasi kendaraannya yang tertimbun lumpur di depan rumahnya pascabanjir bandang di Desa Manyang Cut, Kecamatan Mereudu, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (27/11/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa/foc

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menilai banjir dan longsor di Sumatra yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia bukan disebabkan curah hujan tinggi semata.

"Penyebab banjir dan longsor ini sebenarnya juga bukan semata-mata oleh faktor alam,” kata Abdul dalam keterangan persnya dikutip Selasa (2/12).

Legislator fraksi PKS itu menduga perusakan lingkungan yang kronis dan secara struktural ikut menyumbang banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

Baca Juga:

Terlebih, kata Abdul, dugaan itu sejalan dengan informasi pegiat lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menyatakan kerusakan hutan memang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Beberapa rekan-rekan dari organisasi seperti Walhi itu juga memberikan catatan bahwa ada kerusakan ekologis yang kronis, yang bersifat struktural, akibat hilangnya pengaman hutan secara permanen baik itu mungkin sengaja ataupun tidak disengaja akibat pembangunan dan pembukaan hutan,” lanjut dia.

Abdul mengatakan PKS menuntut pemerintah mengevaluasi tata kelola izin perkebunan dan pertambangan setelah peristiwa banjir dan longsor di Sumatra bagian utara. 

Baca Juga:

"Menuntut dilaksanakannya evaluasi nasional terhadap seluruh izin-izin pertambangan, perkebunan, dan aktivitas ekstraktif yang berada di kawasan hulu sungai hingga wilayah rentan bencana, disertai penegakan hukum yang tegas, pencabutan izin, dan pemulihan ekosistem secara sistematis,” ujar dia.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong pemerintah menetapkan Bencana Nasional dari tragedi banjjr dan longsor di Sumatra bagian utara.

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi merasa tidak percaya banjir dan longsor di Sumatra semata akibat curah hujan tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  Abdul Hadi  Banjir dan Longsor  perusakan lingkungan 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp