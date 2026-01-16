Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Legislator RI Soroti Cawe-Cawe Asing di Iran: Memperkeruh Keadaan

Jumat, 16 Januari 2026 – 19:18 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Indonesia menghormati kedaulatan Iran dan tak akan cawe-cawe mengatur urusan dalam negera masing-masing.

Namun, Dave menyoroti cawe-cawe negara asing yang mendorong terus dilakukan demonstrasi di Iran.

"Kami menilai bahwa setiap bentuk intervensi asing terhadap urusan domestik suatu negara berpotensi memperkeruh keadaan," kata Dave kepada awak media, Jumat (16/1).

Dia mengatakan Indonesia tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif terjadap konflik di Iran.

"Berarti tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain," ujarnya.

Hanya saja, Dave berharap pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Iran secara intensif.

Legislator fraksi Golkar itu mengatakan pemerintah melalui Kemenlu wajib memastikan keselamatan WNI di Iran yang dilanda demonstrasi besar.

"Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas utama," ujar dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut cawe-cawe negara asing di Iran hanya memperkeruh keadaan.

