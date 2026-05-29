Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Legislator: Tugas TNI Bukan Ganti Fungsi Kepolisian Menegakkan Hukum

Jumat, 29 Mei 2026 – 15:15 WIB
Legislator: Tugas TNI Bukan Ganti Fungsi Kepolisian Menegakkan Hukum - JPNN.COM
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan TNI bukan lembaga yang berperan untuk melaksanakan penegakan hukum, karena hal demikian menjadi fungsi utama kepolisian. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan TNI bukan lembaga yang berperan untuk melaksanakan penegakan hukum, karena hal demikian menjadi fungsi utama kepolisian.

Amelia berkata demikian menyikapi kabar pelibatan Kodam Jaya dalam penanganan aksi begal di Jakarta.

"Sekali lagi saya tegaskan peran TNI bukan pengganti fungsi utama kepolisian dalam penegakan hukum," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (29/5).

Baca Juga:

Legislator fraksi NasDem itu Polri tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan begal, penyelidikan, penangkapan pelaku, dan proses hukum.

Namun, kata dia, TNI dalam kondisi tertentu, dapat memberikan dukungan berupa pengamanan wilayah.

"Termasuk, patroli terpadu, bantuan intelijen teritorial, serta dukungan logistik guna memperkuat rasa aman masyarakat," ungkap Amelia.

Baca Juga:

Dia mengingatkan setiap bentuk pelibatan TNI menangani begal harus berada dalam kerangka supremasi sipil, memiliki aturan pelibatan (rules of engagement) yang jelas, serta diawasi secara ketat.

Menurut dia, ketatnya aturan pelibatan TNI urus begal agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pelanggaran hak-hak warga negara.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyebutkan Polri tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan begal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  DPR  Polisi  Kasus 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp