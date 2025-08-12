Legislator Yakin Keberadaan Wakil Panglima TNI Tidak Memunculkan Matahari Kembar

Selasa, 12 Agustus 2025 – 19:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut keberadaan Wakil Panglima TNI tidak bisa disebut bakal menghadirkan matahari kembar di instansi militer.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8) soal urgensi TNI memiliki Wakil Panglima.

"Jadi, tidak ada nanti disebut sebagai matahari kembar. Tidak ada," kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin, Selasa.

Baca Juga: Ini Tugas Jenderal Tandyo Budi Revita yang Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan Wakil Panglima bertanggung jawab dengan Panglima TNI, sehingga keberadaan pejabat itu tidak akan memunculkan matahari kembar.

"Dia bertanggung jawab kepada Panglima TNI," katanya.

Kang TB juga menyebut sosok Wakil Panglima yang berpangkat bintang empat tidak otomatis menjadi kandidat baru Panglima TNI.

Sebab, kata dia, Wakil Panglima yang berpangkat bintang empat sebenarnya belum pernah menjabat Kepala Staf.

Sementara itu, lanjut dia, syarat ditunjuk sebagai Panglima ialah perwira aktif yang menjabat Kepala Staf di matra TNI.