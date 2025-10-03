Lembaga Komite Sekolah Nasional Jakarta Selatan Ciptakan Lingkungan yang Aman dan Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - Tindakan perundungan atau bullying dapat mengakibatkan trauma pada korban dan dampaknya akan sangat panjang.

Oleh karena itu, perlu pencegahan bersama terutama di satuan pendidikan. Jadi, mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan inklusif agar seluruh siswa merasa aman dan nyaman untuk belajar dengan melibatkan Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Orang Tua, dan Siswa.

“Terima kasih kepada Lembaga Komite Sekolah Nasional (LKSN) DPC Jakarta Selatan karena peduli dengan peningkatan kualitas Pendidikan di Jakarta Selatan yang mudah-mudahan segera bisa diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, Wilayah I & PLT Wilayah II Drs. Sarwoko ketika membuka seminar tentang Penguatan Karakter & Pencegahan Bullying di Sekolah yang diselengarakan di Gedung Dinas Pendidikan Jakarta, Rabu (2/10/2025).

Pada kesempatan ini, Sarwoko mengungkapkan Sudin Jakarta Selatan telah bekerja sama dengan LKSN Jakarta Selatan pada acara-acara: (1) Sosialisasi Peran Komite Sekolah & Sosialisasi TKA, Lokasi di SMAN 82; (2) Hari Anak Nasional, Lokasi SDN Kebayoran Lama Utara 3;

(3) Peringatan Hari Anak Nasional di Tebet Ecopark, Taman Ayodia, dan Taman Langsat, (4) Lomba Ruang Kerja Bersih, (5) Lomba Toilet Kinclong SMA & SMP di Jakarta Selatan, (6) Audiensi dengan Walikota Jakarta Selatan, (7) Motivasi & Coaching TKA & UTBK, Lokasi di SMAN 32 Jakarta, (8) Seminar Penguatan Karakter dan Tindakan Pencegahan Bullying di Sekolah.

Dalam acara pemukaan seminar ditampilkan juga pegelaran seni dari tarian Betawi Nyi Demplon dari Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Penampilan anak-anak yang memukai ini cukup menghibur para peserta yang sebagaian besar kepala sekolah dan peewakilan komite sekolah.

Sementara Ketua Lembaga Komite Sekolah Nasional (LKSN), DPC Jakarta Selatan Liya Kusdaliyah, SE, dalam sambutannya mengatakan anak adalah aset tak ternilai, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.

Oleh karena itu, lanjut Liya Kusdaliyah, LKSN Jaksel berkolaborasi dengan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan mengadakan Seminar Penguatan Karakter & Pencegahan Bullying di Sekolah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Pencegahan bullying melalui pendidikan penguatan karakter dan memberikan pemahaman dampak Psikologis yang ditimbulkan baik dari sisi pelaku maupun korban itu sendiri serta Regulasi aturan dari pemerintah melalui dinas kepolisian.