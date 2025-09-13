Lembaga Penjamin Halal LPPOM Torehkan Prestasi Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM menorehkan prestasi internasional dengan meraih GIFA Championship Award 2025 untuk kategori Sertifikasi Halal.

Ini menjadi bukti nyata pengakuan global atas konsistensi LPPOM dalam menjaga kredibilitas dan kualitas sertifikasi halal.

"Raihan ini meneguhkan posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam ekosistem halal dunia," kata Corporate Secretary LPPOM, Raafqi Ranasasmita, Sabtu (13/9).

Dia menjelaskan, LPPOM yang berdiri sejak 1989 lahir dari amanat Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan Akreditasi BPJPH.

Hingga kini, LPPOM telah melayani lebih dari 77 ribu klien dari 70 negara dengan didukung oleh lebih dari 1.000 auditor profesional yang tersebar di 34 perwakilan wilayah di Indonesia.

"Kami juga memperkuat eksistensi di tingkat global dengan membuka kantor perwakilan di Tiongkok, Taiwan, serta di Korea Selatan," katanya.

Global Islamic Finance Awards (GIFA) merupakan salah satu penghargaan perbankan dan keuangan Islam bergengsi dunia yang memberikan pengakuan kepada pemerintah, lembaga, dan individu yang telah menunjukkan prestasi luar biasa di bidangnya masing-masing.

Tahun ini, Perdana Menteri Malaysia, Yang Mulia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, menerima gelar GIFA Laureate 2025.