Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lembaga Penjamin Halal LPPOM Torehkan Prestasi Internasional

Sabtu, 13 September 2025 – 10:00 WIB
Lembaga Penjamin Halal LPPOM Torehkan Prestasi Internasional - JPNN.COM
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM menorehkan prestasi internasional dengan meraih GIFA Championship Award 2025 untuk kategori Sertifikasi Halal. Foto dok. LPPOM

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM menorehkan prestasi internasional dengan meraih GIFA Championship Award 2025 untuk kategori Sertifikasi Halal.

Ini menjadi bukti nyata pengakuan global atas konsistensi LPPOM dalam menjaga kredibilitas dan kualitas sertifikasi halal.

"Raihan ini meneguhkan posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam ekosistem halal dunia," kata Corporate Secretary LPPOM, Raafqi Ranasasmita, Sabtu (13/9).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, LPPOM yang berdiri sejak 1989 lahir dari amanat Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan Akreditasi BPJPH.

Hingga kini, LPPOM telah melayani lebih dari 77 ribu klien dari 70 negara dengan didukung oleh lebih dari 1.000 auditor profesional yang tersebar di 34 perwakilan wilayah di Indonesia. 

"Kami juga memperkuat eksistensi di tingkat global dengan membuka kantor perwakilan di Tiongkok, Taiwan, serta di Korea Selatan," katanya.

Baca Juga:

Global Islamic Finance Awards (GIFA) merupakan salah satu penghargaan perbankan dan keuangan Islam bergengsi dunia yang memberikan pengakuan kepada pemerintah, lembaga, dan individu yang telah menunjukkan prestasi luar biasa di bidangnya masing-masing.

Tahun ini, Perdana Menteri Malaysia, Yang Mulia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, menerima gelar GIFA Laureate 2025.

Lembaga Penjamin Halal LPPOM menorehkan prestasi internasional untuk kategori Sertifikasi Halal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lembaga Pemeriksa Halal  Lembaga Penjamin Halal LPPOM  sertifikasi halal  Penghargaan  GIFA Championship Award 2025 
BERITA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp