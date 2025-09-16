Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Lemkapi Apresiasi Inisiatif Polda Metro Jaya Buka Layanan Orang Hilang

Selasa, 16 September 2025 – 20:01 WIB
Lemkapi Apresiasi Inisiatif Polda Metro Jaya Buka Layanan Orang Hilang - JPNN.COM
Pengamat kepolisian Edi Hasibuan. Foto: ANTARA/Kodir

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya membuka layanan pencarian orang hilang untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan mencari keluarga atau kerabatnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Kriminologi Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan memberikan apresiasi atas inisiatif ini.

"Kami apresiasi dibukanya layanan orang hilang untuk masyarakat yang digagas Kapolda Metro Jaya. Kami harapkan kehadiran posko layanan orang hilang ini bisa membantu warga yang kehilangan keluarganya," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Selasa (16/9).

Baca Juga:

Menurutnya, layanan orang hilang adalah bentuk pelayanan kemanusiaan yang dibuka Polda Metro Jaya untuk merespon keluhan masyarakat.

Untuk itu, dia meminta kepada anggota yang menerima pengaduan agar bertindak cepat dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

"Untuk mempercepat semua pengaduan, kita minta masyarakat yang menyampaikan pengaduan supaya melengkapi bukti dan identitas korban yang hilang secara lengkap," kata Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini. (tan/jpnn)

Baca Juga:

Direktur Eksekutif Lembaga Kriminologi Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan memberikan apresiasi atas inisiatif ini.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lemkapi  Kasus  Polda Metro Jaya  posko orang hilang 
BERITA LEMKAPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp