LEMON Rilis Level Up! Buktikan 2 Tahun Perjalanan Idol J-Pop Indonesia

Rabu, 24 Desember 2025 – 18:18 WIB
LEMON, grup idol bernuansa J-Pop. Foto: Dok. Super Jack Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Grup idol bernuansa J-Pop, LEMON, akhirnya meluncurkan single terbaru yang bertitel Level Up!.

Lagu tersebut hadir dengan konsep yang memaknai kehidupan layaknya sebuah video game, penuh tantangan, proses, dan kesempatan untuk terus bertumbuh.

Dibungkus dengan aransemen upbeat dan nuansa ceria, Level Up! menyampaikan pesan tentang semangat untuk melangkah maju dan tidak menyerah pada kegagalan.

Lagu itu merefleksikan perjalanan LEMON bersama para penggemar, Lemories, yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Dukungan penggemar menjadi bagian penting dalam proses kreatif dan perjalanan grup, layaknya experience points yang mendorong LEMON untuk terus meningkatkan kualitas diri dan penampilan di setiap panggung.

Beranggotakan sembilan member, LEMON berada di bawah naungan Super Jack Entertainment, manajemen asal Jepang yang berpengalaman di industri idol.

Mengusung konsep, koreografi, dan musikalitas khas J-pop yang disesuaikan dengan nilai dan budaya Indonesia, LEMON dikenal sebagai idol J-Pop Indonesia yang menghadirkan nuansa Jepang autentik namun tetap dekat dengan penggemar Tanah Air.

Sembilan member LEMON terdiri dari Michiko, Rehanna, Jacklin, Shinta, Andrea, Cherlyn, Naura, Ratu, dan Kilen.

Memasuki tahun kedua perjalanannya, LEMON menunjukkan perkembangan yang konsisten dari segi konsep, performa, dan keterlibatan penggemar.

TAGS   lemon  level up  jpop  Grup LEMON 
