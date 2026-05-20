Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Lemonilo Memperkenalkan Brownies Cruunchy di SIAL Shanghai 2026

Rabu, 20 Mei 2026 – 15:38 WIB
Lemonilo Memperkenalkan Brownies Cruunchy di SIAL Shanghai 2026 - JPNN.COM
Lemonilo kembali memperkuat ekspansi global dengan mengikuti SIAL Shanghai 2026 yang berlangsung di Shanghai New International Expo Center pada 18-20 Mei 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Lemonilo kembali memperkuat ekspansi global dengan mengikuti SIAL Shanghai 2026, yang berlangsung di Shanghai New International Expo Center pada 18-20 Mei 2026.

Melalui ajang pameran makanan dan minuman terbesar di Asia tersebut, Lemonilo memperkenalkan berbagai produk makanan dan camilan sehat buatan Indonesia ke pasar internasional dan mitra bisnis strategis.

Pada pameran tahun ini, SIAL Shanghai menghadirkan sejumlah sektor strategis, mulai dari Digital Food Supply Chain & Logistics, Future Foods & AI Innovations, hingga Digital Food Start-up Hub.

Baca Juga:

Ajang itu menjadi tempat bertemunya supplier, distributor, dan inovator industri pangan untuk mengeksplorasi tren makanan terbaru sekaligus membuka peluang pasar global.

Dalam pameran tersebut, Lemonilo membawa berbagai lini produk unggulan, seperti Mie Lemonilo, Chimi Keripik Ubi rasa Karamel Mentega, Cheese Burger, Jagung Bakar, dan Jagung Bakar Balado.

Selain itu, Lemonilo juga menghadirkan Lemonilo Brownies Crispy varian Chocochips, Strawberry Cheese, dan Keju.

Baca Juga:

Vice President of Marketing and Innovation Lemonilo Andita Rasyid mengatakan pihaknya antusias kembali hadir di SIAL Shanghai, memperkenalkan inovasi makanan sehat Lemonilo ke pasar global.

“Tahun ini, kami sangat antusias memperkenalkan produk terbaru kami, Lemonilo Brownies Cruunchy, kepada audiens internasional,” ujar Andita dalam keterangannya, Rabu (20/5).

Lemonilo kembali memperkuat ekspansi global dengan mengikuti SIAL Shanghai 2026 yang berlangsung di Shanghai New International Expo Center pada 18-20 Mei 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lemonilo  Lemonilo Brownies Cruunchy  SIAL Shanghai 2026  makanan dan camilan sehat 
BERITA LEMONILO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp