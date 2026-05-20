Lemonilo Memperkenalkan Brownies Cruunchy di SIAL Shanghai 2026

Rabu, 20 Mei 2026 – 15:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Lemonilo kembali memperkuat ekspansi global dengan mengikuti SIAL Shanghai 2026, yang berlangsung di Shanghai New International Expo Center pada 18-20 Mei 2026.

Melalui ajang pameran makanan dan minuman terbesar di Asia tersebut, Lemonilo memperkenalkan berbagai produk makanan dan camilan sehat buatan Indonesia ke pasar internasional dan mitra bisnis strategis.

Pada pameran tahun ini, SIAL Shanghai menghadirkan sejumlah sektor strategis, mulai dari Digital Food Supply Chain & Logistics, Future Foods & AI Innovations, hingga Digital Food Start-up Hub.

Ajang itu menjadi tempat bertemunya supplier, distributor, dan inovator industri pangan untuk mengeksplorasi tren makanan terbaru sekaligus membuka peluang pasar global.

Dalam pameran tersebut, Lemonilo membawa berbagai lini produk unggulan, seperti Mie Lemonilo, Chimi Keripik Ubi rasa Karamel Mentega, Cheese Burger, Jagung Bakar, dan Jagung Bakar Balado.

Selain itu, Lemonilo juga menghadirkan Lemonilo Brownies Crispy varian Chocochips, Strawberry Cheese, dan Keju.

Vice President of Marketing and Innovation Lemonilo Andita Rasyid mengatakan pihaknya antusias kembali hadir di SIAL Shanghai, memperkenalkan inovasi makanan sehat Lemonilo ke pasar global.

“Tahun ini, kami sangat antusias memperkenalkan produk terbaru kami, Lemonilo Brownies Cruunchy, kepada audiens internasional,” ujar Andita dalam keterangannya, Rabu (20/5).