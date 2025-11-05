Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lengah di Lini Tengah, Timnas U-17 Indonesia Kehilangan Poin Perdana di Tangan Zambia

Rabu, 05 November 2025 – 05:31 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Fadly Alberto Hengga saat berhadapan melawan Zambia pada laga perdana Grup H ajang Piala Dunia U-17 2025 di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar, Selasa (4/11) malam WIB. Foto: Dokumentasi FIFA

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia menelan kekalahan pada laga perdana Grup H Piala Dunia U-17 2025 saat menghadapi Zambia.

Berlaga di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar, Selasa (4/11/2025), skuad asuhan Nova Arianto takluk dengan skor 1-3.

Skuad Garuda Muda sejatinya sempat unggul lebih dahulu melalui gol Muhamad Zahaby Gholy pada menit ke-12.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah gawang Dafa Al Gasemi dibobol oleh Abel Nyirongo (35’, 38’) dan Lukonde Mwale (42’).

Lini Tengah Banyak Kecolongan

Melansir dari laman Lapang Bola, lini tengah Timnas Indonesia menjadi sorotan karena kerap kalah dalam duel.

I Putu Panji dan kolega tercatat melakukan lima kesalahan di area tengah yang berujung pada dua gol Zambia.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto menilai kekalahan timnya tidak lepas dari hilangnya fokus setelah sempat unggul lebih dahulu atas Zambia.

"Pemain harus terbiasa bermain di level Piala Dunia. Jika mereka takut, situasinya akan sulit untuk kami," ujar putra dari Sartono Anwar itu.

