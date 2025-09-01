Lengkapi Kuota Pemain Asing, Persib Bandung Datangkan Andrew Jung

Senin, 01 September 2025 – 20:07 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mendatangkan penyerang asal Prancis, Andrew Patrick Jung untuk melengkapi kuota pemain asing untuk musim 2025/2026.

“Wilujeng sumping Andrew Patrick Jung. Kami percaya kehadirannya akan menjadi energi baru bagi tim dan memberikan kebanggaan lebih untuk Bobotoh,” kata Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Patrick, pemain kelahiran Remiremont, 8 Oktober 1997, direkrut dari klub Liga Super Yunani, OFI Crete FC, dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Kehadiran Jung menjadi penutup daftar 11 pemain asing yang akan memperkuat Persib di ajang Super League dan AFC Champions League Two 2025/2026.

Sebelumnya, skuad Pangeran Biru telah dihuni pemain internasional seperti Wiliam Moreira Da Silva Marcilio, Luciano “Lucho” Guaycochea, Julio Cesar de Freitas Filho, Rosembergne “Berguinho” da Silva (Brasil), Uilliam Barros Pereira.

Selanjutnya ada Ramon “Tanque” De Andrade Souza, Adam Przybek, Patricio Martin Matricardi, Frans Putros Dhia Jirjis Haddad dan Federico Barba.

Adhitia mengatakan perekrutan Jung merupakan bagian dari strategi klub menjaga kualitas dan kedalaman skuad.

Dia menambahkan kehadiran Jung direkomendasikan langsung oleh pelatih Bojan Hodak. Patrick dinilai sesuai kebutuhan tim, terutama dengan kemampuannya dalam membongkar pertahanan lawan.