Lengkapi Layanan Consumer Banking, BTN Bidik Nasabah Wealth Management Tumbuh 15%

jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) bakal melengkapi produk dan layanan consumer banking, serta meningkatkan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup hingga akselerasi bisnis nasabah.

Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo mengatakan strategi tersebut dilakukan untuk meningkatkan bisnis wealth management yang ditargetkan tumbuh di level 15% secara tahunan pada akhir 2026.

Oni menuturkan perseroan terus berinovasi dan bertransformasi untuk menjadi bank yang relevan di setiap fase perjalanan finansial nasabah, termasuk nasabah di Surabaya.

BTN pada tahun ini akan melanjutkan langkah inovasi yang progresif dengan meningkatkan diversifikasi produk untuk menjawab kebutuhan nasabah.

"BTN terus memperluas peran dari bank pembiayaan perumahan menjadi bank dengan layanan yang semakin komprehensif, sehingga nasabah dapat memenuhi kebutuhan transaksi, pembiayaan, hingga investasi dalam satu ekosistem," ujar Oni acara Economic Outlook & Chinese New Year 2026 di Surabaya, Kamis (26/2).

Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan menjelaskan hingga akhir 2025, segmen wealth management telah tumbuh double digit termasuk nilai dana kelolaan (Assets Under Management/AUM).

Dengan kinerja tersebut, BTN meraih pertumbuhan fee based income (FBI) dari bisnis wealth management mencapai 60% secara tahunan pada Desember 2025.

"Saat ini jumlah nasabah wealth management BTN mencapai sekitar 35 ribu nasabah secara nasional dengan target pertumbuhan sekitar 15% tahun ini," tutur Rully.