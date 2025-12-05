Lenovo Legion Tab Gen 3 Dirilis, Tablet Gaming Rasa Konsol, Sebegini Harganya

Jumat, 05 Desember 2025 – 20:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo Indonesia kembali melakukan inovasi dengan meluncurkan produk baru Legion Tab Gen 3 di Jakarta pada Kamis (4/12).

Tablet gaming itu hadir untuk menjawab kebutuhan gamers modern yang hanya mengutamakan performa, tetapi memaksimalkan pengalaman mobile gaming bertenaga dengan fleksibilitas tinggi.

Sehingga gamer bisa menikmati kualitas terbaik di mana saja.

Selaras dengan semangat “Reach Your Impossible”, perangkat ini dirancang untuk menembus batas bermain: menghadirkan game kelas tinggi kapan pun dan di mana pun—mulai dari personal playtime hingga sesi nongkrong bareng teman.

“Lenovo Legion Tab Gen 3 hadir sebagai jawaban atas gaya hidup gamer yang semakin mobile dan kompetitif. Dengan perangkat ini, para gamers dapat membawa performa tinggi, kreativitas, dan semangat kompetitif ke manapun tanpa kompromi,” kata Santi Nainggolan, Consumer Lead Lenovo Indonesia.

Lenovo Legion Tab Gen 3 bukanlah sebuah tablet gaming biasa.

Performanya dirancang khusus untuk bisa menghadirkan pengalaman gaming setara konsol dengan format yang lebih ringkas dan mudah dibawa.

Perangkat itu didukung prosesor Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform menjamin para gamer untuk bisa menikmati performa flagship dan refresh rate hingga 165Hz.