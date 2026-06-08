Lenovo Meluncurkan 2 Laptop Edisi Piala Dunia 2026, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo melakukan gebrakan baru dengan meluncurkan dua laptop edisi terbatas, yakni Yoga Slim 7i Aura Edition FIFA World Cup 2026 dan Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 2026 Edition di Indonesia pada Senin (8/6).

Kehadiran dua laptop tersebut untuk menyambut semangat piala dunia 2026 yang akan segera berlangsung.

Perangkat edisi khusus itu hadir dengan branding dan kemasan eksklusif FIFA World Cup 26, memberikan pengalaman yang lebih unik bagi para penggemar.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, Melton Ciputra mengungkapkan sebagai mitra teknologi global resmi FIFA, Lenovo memegang peran penting dalam membentuk masa depan sepak bola secara global.

"Komitmen ini kami wujudkan berdasarkan visi Smarter Technology for All, termasuk di Indonesia sebagai pasar dengan basis penggemar yang besar, salah satunya melalui kehadiran lini laptop edisi khusus ini,” kata Melton Ciputra.

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA Word Cup 26TM Edition

Perangkat ini dirancang dengan desain yang memberikan pengalaman estetika yang menjadi gaya hidup modern.

Bodi yang dibuat tipis dan material aluminium ringan hingga kuat, perangkat ini menawarkan mobilitas tinggi bagi para profesional.