Lenovo Meluncurkan Tablet Gaming Pertama, Performa Gahar, Sebegini Harganya

Jumat, 26 September 2025 – 15:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Lenovo menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan Legion Tab (8,8, Gen 3) di Indonesia pada Kamis (26/9).

Tablet gaming itu merupakan yang pertama dari lini Legion di Indonesia.

Kemampuan dalam bermain game semakin tangguh karena ditenagai prosesor Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra mengatakan Legion Tab menjadi tablet gaming pertama dari lini Legion yang hadir di Indonesia.

Tablet itu menjawab kebutuhan para gamer mobile-first yang aspiratif dan membutuhkan perangkat bertenaga tinggi sekaligus praktis dibawa ke mana saja.

"Perangkat ini menawarkan kombinasi performa tinggi dan mobilitas maksimal, tidak hanya menghadirkan gameplay mulus dengan visual memukau, tetapi juga mendukung produktivitas saat menjalankanberbagai aktivitas," ujar Melton Ciputra saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis.

Dia menambahkan kehadiran Legion Tab sekaligus melengkapi ekosistem Legion yang sudah mencakup PC gaming, desktop, dan monitor sehingga gamer dapat terus berkembang di berbagai platform.

Tablet itu memiliki layar layar PureSight Gaming dan layar lebih ringkas.