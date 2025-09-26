Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Lenovo Meluncurkan Tablet Gaming Pertama, Performa Gahar, Sebegini Harganya

Jumat, 26 September 2025 – 15:51 WIB
Lenovo Meluncurkan Tablet Gaming Pertama, Performa Gahar, Sebegini Harganya - JPNN.COM
Lenovo menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan Legion Tab (8,8, Gen 3) di Indonesia pada Kamis (26/9). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Lenovo menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan Legion Tab (8,8, Gen 3) di Indonesia pada Kamis (26/9).

Tablet gaming itu merupakan yang pertama dari lini Legion di Indonesia.

Kemampuan dalam bermain game semakin tangguh karena ditenagai prosesor Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform.

Baca Juga:

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra mengatakan Legion Tab menjadi tablet gaming pertama dari lini Legion yang hadir di Indonesia.

Tablet itu menjawab kebutuhan para gamer mobile-first yang aspiratif dan membutuhkan perangkat bertenaga tinggi sekaligus praktis dibawa ke mana saja.

"Perangkat ini menawarkan kombinasi performa tinggi dan mobilitas maksimal, tidak hanya menghadirkan gameplay mulus dengan visual memukau, tetapi juga mendukung produktivitas saat menjalankanberbagai aktivitas," ujar Melton Ciputra saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis.

Baca Juga:

Dia menambahkan kehadiran Legion Tab sekaligus melengkapi ekosistem Legion yang sudah mencakup PC gaming, desktop, dan monitor sehingga gamer dapat terus berkembang di berbagai platform.

Tablet itu memiliki layar layar PureSight Gaming dan layar lebih ringkas.

Lenovo menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan Legion Tab (8,8, Gen 3) di Indonesia pada Kamis (26/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lenovo  tablet gaming  Legion Tab  Harga Legion Tab 
BERITA LENOVO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp