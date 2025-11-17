Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lensa Indonesia Hadir di COP30 Brasil

Senin, 17 November 2025 – 03:48 WIB
Lensa Indonesia Hadir di COP30 Brasil - JPNN.COM
The Climate Reality Project Indonesia menandai 16 tahun perjalanannya dengan meluncurkan Bilingual Photobook dan Visual Coaching Tools di Indonesia Pavilion pada Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, COP30 UNFCCC, di Belém, Brasil. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - The Climate Reality Project Indonesia menandai 16 tahun perjalanannya dengan meluncurkan Bilingual Photobook dan Visual Coaching Tools di Indonesia Pavilion pada Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, COP30 UNFCCC, di Belém, Brasil.

Acara tersebut mempertemukan para delegasi dari berbagai negara yang selama ini terlibat dalam upaya menyikapi perubahan iklim.

Photobook Through the Lens: Stories of Climate and Sustainability yang disusun bersama Yayasan Riset Visual mataWaktu dengan nakhoda Oscar Motuloh menampilkan 148 halaman kisah visual berwarna tentang kehidupan, lanskap, serta praktik keberlanjutan dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga:

Setiap foto menghadirkan suasana dan pengalaman yang memperlihatkan ketekunan masyarakat dalam merawat lingkungan hidup mereka.

Perangkat Dalam Lensa: Visual Coaching and Reflection Tools yang dikembangkan bersama Sinergia Group Indonesia di bawah pimpinan Coach Amelia Hirawan berisi 30 foto, 30 kata kunci, dan 30 pertanyaan reflektif.

Rangkaian ini membantu percakapan dalam kelompok maupun renungan personal melalui visual yang kuat dan pertanyaan yang mengajak peserta hadir sepenuhnya dalam proses refleksi.

Baca Juga:

Foto-foto yang tampil pada photobook maupun coaching tools bersumber dari kontribusi Climate Reality Leaders, para mitra, sahabat, dan relawan.

Dukungan mereka memperkaya setiap halaman dan memperlihatkan kekuatan kolaborasi dalam gerakan iklim.

Dari Belém, Indonesia membawa pesan sederhana: bahwa solidaritas dan imajinasi dapat menyalakan langkah-langkah baru menghadapi krisis iklim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   delegasi  Lensa Indonesia  Perubahan iklim  krisis iklim  Climate Reality Indonesia  Climate Reality 
BERITA DELEGASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp