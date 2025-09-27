Lentera Music Challenge Bakal Jadi Event Tahunan, Debut Perdana Gaet Soundfresh

jpnn.com, JAKARTA - Dunia musik independen Tanah Air kembali mendapat ruang berekspresi lewat ajang Lentera Music Challenge 2025. Tercatat tujuh band yang ikut, yaitu Solasee, Newbee, Paramount, The Oldest, Ring and The Glasses, Sabdhawan, dan THE FUTURE.

"Acara ini bukan sekadar lomba musik biasalu. Kompetisi ini menjadi wadah nyata buat musisi muda Indonesia unjuk gigi dan berkreasi di panggung yang lebih luas," kata Direktur Utama Warta Lentera, Sicillia Tan dalam konferensi pers di SQP Hub., Tangerang Selatan, Sabtu (27/9).

Dia mengungkapkan, Lentera Music Challenge 2025 merupakan debut perdana yang digagas Lentera Communications dan Warta Lentera, serta didukung oleh aplikasi musik digital Soundfresh.

Nantinya, Lentera Music Challenge akan menjadi event tahunan yang diharapkan mendapat perhatian para pemusik di tanah air.

CEO Soundfresh, Fachry Hidayat menilai debut perdana Lentera Music Challenge 2025 cukup bagus karena dalam waktu sebulan bisa menyelenggarakan kompetisi ini yang pesertanya ada di luar Jawa juga.

"Ini cukup bagus dan ke depan akan lebih baik dengan peserta jauh lebih banyak," ujarnya optimistis.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, panitia menghadirkan tiga juri, yakni Hajirocker, Nial dari Bunga Band, dan perwakilan dari Soundfresh.

Founder Lentera Communications. Inge Mangkoe berharap, melalui Lentera Music Challenge 2025 bisa jadi wadah kreatif bagi musisi muda untuk menunjukkan karya mereka, sekaligus membuka jalan ke kancah global.