Leo/Bagas Pastikan Tim Beregu Putra Indonesia Jumpa Malaysia di Final SEA Games 2025

Senin, 08 Desember 2025 – 19:20 WIB
Leo/Bagas Pastikan Tim Beregu Putra Indonesia Jumpa Malaysia di Final SEA Games 2025 - JPNN.COM
Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim beregu putra Indonesia sukses menembus final SEA Games 2025 setelah mengalahkan Singapura.

Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12/2025), Sabar Karyaman Gutama dan kolega menang dengan skor 3-1.

Pada pertandingan ini, Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu setelah Alwi Farhan menelan kekalahan.

Juara BWF World Junior Championships 2023 itu bertekuk lutut di hadapan tunggal putra andalan Singapura Loh Kean Yew dengan skor 15-21, 21-14, 8-21.

Indonesia mampu menghidupkan asa setelah pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menyumbangkan poin.

Ganda putra ranking delapan dunia itu meraih kemenangan melawan pasangan Ean Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo lewat pertarungan rubber game 21-18, 18-21, 21-10.

Tim beregu putra Indonesia memperlebar jarak setelah Moh Zaki Ubaidillah menang mudah atas Jia Heng Jason Teh straight game 21-2, 21-13.

Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menjadi penentu kemenangan Skuad Garuda.

Tim beregu putra Indonesia kembali menghadapi Malaysia di final beregu putra SEA Games 2025 seusai mengalahkan Singapura, Senin (8/12)

TAGS   SEA Games 2025  SEA Games  bulu tangkis  Leo Bagas 
