Leo/Daniel Mengaku Gelar Taipei Open 2026 Sangat Spesial

jpnn.com - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kembali merasakan manisnya gelar juara setelah menaklukkan pasangan Malaysia Aaron Chia/Aaron Tai pada final Taipei Open 2026, Minggu (2/8/3036).

Ganda putra Indonesia itu tampil solid untuk mengamankan kemenangan dua gim langsung 23-21, 21-19.

Bangkit Setelah Hasil Buruk

Daniel mengaku trofi tersebut menjadi pelepas dahaga setelah mereka gagal memenuhi ekspektasi dalam beberapa turnamen sebelumnya.

"Puji Tuhan kami akhirnya bisa kembali naik podium juara. Pertandingan tadi tidak mudah, tetapi kami terus menjaga komunikasi dan berusaha membalikkan keadaan saat berada dalam tekanan," ujar Daniel.

Dia menyebut gelar tersebut terasa makin spesial karena bertepatan dengan momen ulang tahun mereka yang berdekatan.

"Semoga kemenangan ini menjadi awal untuk meraih hasil yang lebih konsisten dan prestasi yang lebih tinggi lagi," lanjutnya.

Belum Mau Berhenti

Leo mengatakan kemenangan itu menjadi suntikan motivasi untuk bangkit setelah beberapa kali tersingkir lebih awal.

"Kami bermain lebih sabar dan berusaha mengimbangi permainan lawan. Terima kasih kepada tim pelatih dan semua yang terus mendukung kami hingga bisa meraih gelar ini," kata Leo.