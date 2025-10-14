Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Leony Kritik Anggaran Pemkot Tangsel, Pengamat: Permasalahannya di Mana?

Selasa, 14 Oktober 2025 – 16:21 WIB
Anggaran daerah selalu diaudit BPK setiap tahun. Ilustrasi uang Rupiah: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Keuangan dan Perhitungan Kerugian Negara Eko Sembodo menyebut anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah sejatinya sudah dibahas bersama DPRD untuk disahkan menjadi APBD.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan mantan artis cilik Leony Vitria yang mengkritik anggaran Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel).

"Apabila ada kenaikan anggaran untuk satu kegiatan tiap tahunnya, tentunya akan dibicarakan lagi dengan DPRD untuk disahkan," kata Eko kepada awak media, Selasa (14/10).

Leony melalui akunnya di Instagram menyoroti beberapa anggaran yang dianggap janggal, seperti biaya konsumsi rapat yang lebih tinggi dibandingkan dana perbaikan jalan.

Tak hanya itu, Leony dalam akunnya di Instagram juga menyoroti anggaran besar untuk alat kantor hingga suvenir.

Sementara itu, Pemkot Tangsel dalam pernyataannya menyebut bahwa besaran anggaran pada tahun 2024 sudah tercatat di APBD terbaru dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Besaran anggaran yang tertulis juga dihitung sesuai kebutuhan belanja daerah serta disesuaikan dengan inflasi.

Eko mengatakan setiap tahun BPK akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan, yaitu terhadap seluruh kegiatan yang dananya telah disahkan APBD. 

Pakar Keuangan Eko Sembodo merasa tak ada permasalahan dari anggaran yang disusun dari pembahasan bersama Pemkot Tangsel dan DPRD.

