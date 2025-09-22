Leony Vitria Kritik Anggaran Pemkot Tangsel, Perjalanan Dinas Bengkak, Bansos Justru Minim

Senin, 22 September 2025 – 17:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Leony Vitria kembali mencuri perhatian publik setelah mengunggah kritik terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di media sosial.

Dalam unggahannya, dia menilai ada sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dan patut dipertanyakan.

Leony menegaskan bahwa dokumen yang dia unggah merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat luas.

“Laporannya ada 520 halaman. Jadi gue coba post yang penting-penting saja ya. Mabok lihat angka banyak benar,” tulis Leony, dikutip pada Senin (22/9).

Salah satu poin yang dia soroti adalah anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 117 miliar dan alat tulis kantor Rp 38 miliar per tahun.

“Mohon maaf, itu beli ATK atau pabriknya?” sindirnya dalam unggahan yang ramai mendapat komentar warganet.

Dia juga menyinggung alokasi bantuan sosial yang hanya Rp 136 juta, jauh dari kebutuhan masyarakat miskin di Tangsel.

“Berarti setiap orang miskin hanya dapat satu bungkus mi instan per tahun,” ujarnya.