Lepas Ajak Pengunjung IIMS 2026 Menjelajah Sensasi L8

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Lepas Indonesia menghadirkan momen penting dalam debut globalnya dengan membuka first public driving experience untuk SUV L8 di IIM 2026.

Melalui pengalaman berkendara ini, Lepas mengajak pengunjung IIMS 2026 untuk tidak sekadar melihat sebuah kendaraan, tetapi merasakan langsung bagaimana desain, teknologi, dan kenyamanan Lepas L8 menyatu dalam pengalaman berkendara sehari-hari.

Head of Marketing Lepas Indonesia, Arga Simanjuntak mengungkapkan dengan karakter yang cocok untuk kalangan bergaya premium dan lifestyle aktif, momentum ini sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai pasar strategis serta bagian dari perjalanan global Lepas dalam membangun brand yang dekat dengan konsumennya.

“kami ingin memberikan kesempatan kepada konsumen Indonesia untuk merasakan langsung karakter Lepas L8, bagaimana kenyamanan, teknologi, dan desain bekerja bersama dalam sebuah pengalaman berkendara yang tenang, modern, dan berkelas," ujar Arga.

Dikembangkan di atas LEX Platform, Lepas L8 dirancang untuk menghadirkan rasa percaya diri dan kenyamanan sejak awal perjalanan, dipadukan dengan nuansa kabin yang mewah serta desain yang elegan.

Selama driving experience di IIMS, pengunjung dapat merasakan stabilitas berkendara, ruang kabin yang lapang, serta kualitas suspensi yang mendukung perjalanan harian maupun perjalanan keluarga jarak jauh, sebuah interpretasi nyata dari filosofi “Drive Your Elegance.”

Pengalaman tersebut semakin terasa melalui berbagai fitur yang dapat dinikmati langsung dari balik kemudi maupun kursi penumpang.

Wheelbase 2.800 mm menghadirkan ruang kabin yang lega, sementara Multifunctional Seat dengan 8 mode pijat dan ventilasi tiga tingkat memberikan kenyamanan ekstra, terutama saat perjalanan lebih panjang.