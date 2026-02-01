Lepas Angels Cry, The Red Jumpsuit Apparatus Umumkan Jadwal Rilis Album Deluxe Edition

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band alternative rock asal Florida, The Red Jumpsuit Apparatus, resmi mengumumkan perilisan deluxe edition dari album keenam, X’s For Eyes.

Edisi spesial tersebut akan dirilis pada 6 Maret 2026 via Better Noise Music dan Pre-order telah dibuka.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, The Red Jumpsuit Apparatus juga merilis lagu baru berjudul ‘Angels Cry’, lengkap dengan video musik yang disutradarai oleh Shane Drake.

Vokalis, Ronnie Winter menggambarkan lagu itu sebagai kisah pahit-manis tentang cinta dan kehilangan di masa remaja, emosi yang terasa menghancurkan saat muda, justru menjadi bagian dari proses tumbuh dewasa.

Album X’s For Eyes sebelumnya dirilis pada Oktober 2025 dan menampilkan perpaduan khas pop-punk, alternative rock, serta sentuhan elektronik.

Versi deluxe akan menghadirkan tambahan lagu, termasuk kolaborasi dengan Kellin Quinn (Sleeping With Sirens) dan Craig Mabbitt (Escape The Fate).

Dengan katalog multi-Platinum dan hit ikonik seperti ‘Face Down’ dan ‘Your Guardian Angel’, The Red Jumpsuit Apparatus terus menegaskan eksistensi sebagai salah satu nama besar di skena alternative rock global.

Band tersebut juga siap melanjutkan rangkaian tur ke Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Asia sepanjang 2026.