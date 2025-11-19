Lepas Buka Keran Pemesanan L8 PHEV di GJAW 2025

Rabu, 19 November 2025 – 14:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Lepas Indonesia mengumumkan akan meluncurkan L8 PHEV di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Sub-brand Chery Group itu bahkan akan mengungkap harga pre-booking sekaligus membuka pemesanan pada sport utility vehicle (SUV) lima penumpang itu.

Hal itu diungkapkan Head of Marketing Lepas Indonesia, Arga Simanjuntak di Jakarta Selatan, di sela acara media first impression di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

"Pre booking price akan diungkap di GJAW,” kata Arga Simanjuntak.

Lepas debut global di Indonesia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025. Mereka membawa jajaran SUV seperti L4, L6, dan L8.

Lepas L8 PHEV menjadi model pertama yang dipasarkan di Indonesia.

Di tempat yang sama, Deputy Country Director Lepas Indonesia Ricky He mengatakan Indonesia merupakan pasar potensial.

Menurut dia, ekonomi Indonesia terus berkembang. Itu sebabnya, Lepas memilih pasar ini untuk memasarkan produk tersebut.