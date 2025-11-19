Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Lepas Buka Keran Pemesanan L8 PHEV di GJAW 2025

Rabu, 19 November 2025 – 14:13 WIB
Lepas Buka Keran Pemesanan L8 PHEV di GJAW 2025 - JPNN.COM
Lepas Indonesia mengumumkan akan meluncurkan L8 PHEV di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Lepas Indonesia mengumumkan akan meluncurkan L8 PHEV di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Sub-brand Chery Group itu bahkan akan mengungkap harga pre-booking sekaligus membuka pemesanan pada sport utility vehicle (SUV) lima penumpang itu.

Hal itu diungkapkan Head of Marketing Lepas Indonesia, Arga Simanjuntak di Jakarta Selatan, di sela acara media first impression di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Baca Juga:

"Pre booking price akan diungkap di GJAW,” kata Arga Simanjuntak.

Lepas debut global di Indonesia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025. Mereka membawa jajaran SUV seperti L4, L6, dan L8.

Lepas L8 PHEV menjadi model pertama yang dipasarkan di Indonesia.

Baca Juga:

Di tempat yang sama, Deputy Country Director Lepas Indonesia Ricky He mengatakan Indonesia merupakan pasar potensial.

Menurut dia, ekonomi Indonesia terus berkembang. Itu sebabnya, Lepas memilih pasar ini untuk memasarkan produk tersebut.

Lepas Indonesia mengumumkan akan meluncurkan L8 PHEV di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lepas L8 PHEV  Lepas  SUV China  gjaw 2025 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp