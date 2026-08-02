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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Lepas dan Jakarta Fashion Week Berkolaborasi, Booth GIIAS 2026 Jadi Panggung Fesyen

Minggu, 02 Agustus 2026 – 17:12 WIB
Lepas dan Jakarta Fashion Week Berkolaborasi, Booth GIIAS 2026 Jadi Panggung Fesyen - JPNN.COM
Lepas Indonesia melakukan kolaborasi bersama Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Lepas Indonesia melakukan kolaborasi bersama Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Dalam pameran otomotif tersebut, JFW menampilkan busana-busana rancangan desainer Indonesia, Othman dan Danjyo Hiyoji.

Para model berjalan di atas runway booth Lepas dengan pakaian yang mewakili karakter konsumen LEPAS, yaitu modern dan kontemporer, tetapi tetap elegan.

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Runway bertema “New Energy, New Lifestyle" itu mensinergikan dunia mobilitas dan fasyen yang sama-sama mendukung gaya hidup masyarakat urban dalam memperkuat identitas dan karakter individu.

Vice Country Director LEPAS Indonesia, ujar Temmy Wiradjaja mengungkapkan pihaknya menghadirkan kendaraan yang memadukan Leopard Aesthetics, teknologi intuitif, dan kenyamanan sebagai bagian dari gaya hidup modern.

Terinspirasi dari karakter seekor leopard, percaya diri, dan penuh presisi, setiap desain Lepas dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara estetika dan fungsi.

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Bagi LEPAS, kendaraan bukan lagi sekadar alat transportasi, melainkan ruang yang menghadirkan pengalaman, mencerminkan karakter, dan membangun rasa percaya diri dalam setiap perjalanan.

"Bagi LEPAS, desain selalu memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar estetika. Desain adalah cara kami menghadirkan pengalaman, karakter, dan emosi dalam setiap perjalanan," ungkap Temmy.

Lepas Indonesia melakukan kolaborasi bersama Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

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TAGS   Jakarta Fashion Week  GIIAS 2026  Lepas Indonesia  Fesyen  otomotif  Berita Otomotif 
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