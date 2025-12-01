Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lepas dari KF Dukagjini di Liga Kosovo, Cyrus Margono Siapkan Babak Baru

Senin, 01 Desember 2025 – 08:54 WIB
Lepas dari KF Dukagjini di Liga Kosovo, Cyrus Margono Siapkan Babak Baru
Cyrus Margono saat beraksi di Liga Kosovo. Foto: Instagram/cmargono.

jpnn.com - Kiper keturunan Indonesia Cyrus Margono resmi mengakhiri kerja samanya dengan KF Dukagjini.

Kepastian ini diumumkan langsung oleh Cyrus melalui unggahan Instagram Story pada Minggu (30/11/2025), yang sekaligus menandai berakhirnya perjalanan singkatnya di Liga Kosovo.

Keputusan Berpisah secara Baik-Baik

Penjaga gawang berusia 24 tahun itu keputusan ini diambil melalui kesepakatan bersama.

Cyrus mengucapkan terima kasih kepada pihak klub yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan sejak dia bergabung pada Februari 2025.

"Saya telah sepakat berpisah dengan KF Dukagjini atas kesepakatan bersama," tulisnya.

"Saya berterima kasih kepada seluruh staf dan orang-orang di klub yang sudah memberi saya kepercayaan dan pengalaman berharga selama berada di sini," tambahnya.

Siap Memulai Babak Baru

Meski begitu, kiper berpostur 191 cm tersebut belum mengumumkan destinasi berikutnya.

Namun, Cyrus menegaskan sedang bersiap membuka lembaran baru dalam karier profesionalnya.

Kiper keturunan Indonesia Cyrus Margono resmi mengakhiri kerja samanya dengan KF Dukagjini di LIga Kosovo.

