JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lepas Ekspor 7 Ton Ikan Kerapu ke Hong Kong, Gubernur Kepri: Ini Akan Berkontribusi Besar Bagi Devisa Negara

Senin, 15 September 2025 – 21:54 WIB
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura melepas tujuh ton ikan kerapu ekspor di Pulau Sirai, Kabupaten Bintan, dengan tujuan negara Hong Kong, Senin (15/9/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Kepri

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad melepas ekspor tujuh ton ikan kerapu secara simbolis di Pulau Sirai, Kabupaten Bintan, dengan tujuan negara Hong Kong.

Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Tornanda Syaifullah dan Direktur Tindakan Karantina Ikan Badan Karatina Indonesia (Barantin) Akhmad Al Faraby.

"Alhamdulillah, dengan kolaborasi bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan Lembaga terkait, seperti KKP, Barantin, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar kedua negara. Hari ini kami bersama-sama melepas ekspor ini,” ujar Ansar dalam sambutannya sebelum pelepasan ekspor kerapu di Pulau Sirai, Senin.

Ansar merinci kerapu yang diekspor itu terdiri dari 3,5 ton ikan kerapu tiger, cantang dan lumpur dari Pulau Sirai yang diberangkatkan bersama 3,5 ton ikan kerapu dari Sedanau, Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sebagai pintu ekspor ke Hong Kong.

Menurut Ansar, pelepasan ini menjadi momentum penting karena menandai dimulainya kembali aktivitas ekspor komoditas perikanan Kepri ke Hong Kong yang sempat terhenti selama tujuh bulan terakhir. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian target ekspor perikanan nasional.

Ansar menyebut akibat terhentinya ekspor selama tujuh bulan itu, terjadi kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 3 miliar setiap bulan.

"Hari ini kami merasa bahagia dan bergembira karena ekspor kembali berjalan. Kami yakin ini akan memberikan kontribusi besar bagi devisa negara,” ujarnya.

Ia turut menyampaikan bahwa potensi perikanan di Kepri sangat besar, baik dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melepas ekspor tujuh ton ikan kerapu secara simbolis di Pulau Sirai, Kabupaten Bintan, dengan tujuan negara Hong Kong.

