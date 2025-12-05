Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Lepas Kontingen SEA Games 2025, Prabowo: Berikan yang Terbaik Demi Kehormatan Bangsa

Jumat, 05 Desember 2025 – 20:02 WIB
Lepas Kontingen SEA Games 2025, Prabowo: Berikan yang Terbaik Demi Kehormatan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto saat resmi memberangkatkan kontingen Indonesia yang akan bertanding pada SEA Games 2025 di Thailand. Acara pelepasan kontingen itu digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/12). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan kontingen Indonesia yang akan bertanding pada SEA Games 2025 di Thailand pada 9-20 Desember mendatang.

Acara pelepasan kontingen itu digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/12).

Prosesi pelepasan diawali dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir kepada Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia Bayu Priawan.

Prabowo menegaskan bahwa para atlet telah melalui proses latihan dan seleksi yang ketat.

Prabowo yakin bahwa keikutsertaan tersebut merupakan kehormatan besar bagi para atlet untuk mewakili Indonesia di kompetisi olahraga Internasional.

“Saya hanya bisa pesan berbuatlah yang terbaik yang kau bisa perbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia,” ucap Prabowo.

“Kau adalah wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia,” lanjutnya.



