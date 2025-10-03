Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Lepas Kontingen Setjen MPR untuk Pornas XVII Korpri 2025, Siti Fauziah Berharap Ini

Jumat, 03 Oktober 2025 – 18:45 WIB
Lepas Kontingen Setjen MPR untuk Pornas XVII Korpri 2025, Siti Fauziah Berharap Ini - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah (kanan) saat melepas kontingen Setjen MPR yang akan bertanding pada Pornas XVII Korpri 2025 di Palembang, Sumatera Selatan.di Ruang Rapat Setjen MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah secara resmi melepas kontingen Korpri Setjen MPR RI yang akan bertanding pada Pornas XVII Korpri 2025 di Palembang, Sumatera Selatan.

Setjen MPR mengirim 32 orangca, terdiri dari 26 atlet dan 6 official.

“Alhamdulillah tahun ini kami bisa mengirimkan 32 orang untuk mewakili MPR RI dalam beberapa cabang olahraga. Ini merupakan jumlah terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Jumat (3/10).

Baca Juga:

Bu Titi yang akrab disapa juga menyampaikan apresiasi atas semangat dan partisipasi sejumlah pegawai yang sebelumnya mungkin tidak dikenal sebagai atlet, namun ternyata menunjukkan minat dan bakat di cabang olahraga tertentu.

Semangat dan kekompakan para peserta serta dukungan penuh menjadi modal penting dalam keikutsertaan kontingen kali ini.

Siti Fauziah berharap olahraga ini bisa menjadi sarana untuk menjaga kesehatan jasmani dan juga kejernihan pikiran dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, kami juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan MPR. Semoga penyelenggaraan kali ini lebih baik dari event sebelumnya dan kami bisa meningkatkan prestasi,” ujar Bu Titi.

Sementara itu, Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya Korpri Setjen MPR Iwan Hermawan menambahkan persiapan telah dilakukan oleh para atlet secara intensif dan terstruktur.

Siti Fauziah melepas kontingen Setjen MPR untuk Pornas XVII Korpri di Palembang yang akan digelar pada 5-11 Oktober 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pornas Korpri  Setjen MPR  Siti Fauziah  Atlet  Olahraga  MPR RI  Cabang Olahraga 
BERITA PORNAS KORPRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp