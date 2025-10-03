Lepas Kontingen Setjen MPR untuk Pornas XVII Korpri 2025, Siti Fauziah Berharap Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah secara resmi melepas kontingen Korpri Setjen MPR RI yang akan bertanding pada Pornas XVII Korpri 2025 di Palembang, Sumatera Selatan.

Setjen MPR mengirim 32 orangca, terdiri dari 26 atlet dan 6 official.

“Alhamdulillah tahun ini kami bisa mengirimkan 32 orang untuk mewakili MPR RI dalam beberapa cabang olahraga. Ini merupakan jumlah terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Jumat (3/10).

Bu Titi yang akrab disapa juga menyampaikan apresiasi atas semangat dan partisipasi sejumlah pegawai yang sebelumnya mungkin tidak dikenal sebagai atlet, namun ternyata menunjukkan minat dan bakat di cabang olahraga tertentu.

Semangat dan kekompakan para peserta serta dukungan penuh menjadi modal penting dalam keikutsertaan kontingen kali ini.

Siti Fauziah berharap olahraga ini bisa menjadi sarana untuk menjaga kesehatan jasmani dan juga kejernihan pikiran dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Alhamdulillah, kami juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan MPR. Semoga penyelenggaraan kali ini lebih baik dari event sebelumnya dan kami bisa meningkatkan prestasi,” ujar Bu Titi.

Sementara itu, Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya Korpri Setjen MPR Iwan Hermawan menambahkan persiapan telah dilakukan oleh para atlet secara intensif dan terstruktur.