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JPNN.com - Otomotif - Mobil

LEPAS L8 PHEV Resmi Diperkenalkan, Filosofi Leopard Jadi Kunci SUV Premium Ini

Kamis, 23 Juli 2026 – 07:10 WIB
LEPAS L8 PHEV Resmi Diperkenalkan, Filosofi Leopard Jadi Kunci SUV Premium Ini - JPNN.COM
LEPAS L8 PHEV. Foto: Lepas Indonesia.

jpnn.com - LEPAS Indonesia memperkenalkan pendekatan berbeda dalam mengembangkan kendaraan elektrifikasi.

Alih-alih hanya menonjolkan spesifikasi teknis, pabrikan tersebut mengeklaim setiap produk dibangun berdasarkan filosofi tertentu yang kini diterapkan pada LEPAS L8 PHEV.

SUV plug-in hybrid premium tersebut mengambil inspirasi dari karakter seekor leopard yang identik dengan ketenangan, ketepatan, tenaga, dan kemampuan beradaptasi di berbagai situasi.

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Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan filosofi itu menjadi dasar dalam proses pengembangan kendaraan, bukan sekadar elemen desain.

"Leopard bagi LEPAS bukan hanya menjadi inspirasi desain, tetapi menjadi filosofi dalam setiap proses pengembangan kendaraan. Melalui LEPAS L8 kami menghadirkan pengalaman berkendara yang menggabungkan Silent Confidence, Precision Control, Explosive Power, dan Freedom."

"Tujuannya agar setiap perjalanan terasa lebih nyaman, responsif, sekaligus memberikan kebebasan menjelajah lebih jauh. Itulah makna Drive Your Elegance," jelasnya.

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Empat Karakter Jadi Fondasi LEPAS L8

LEPAS membagi konsep tersebut ke dalam empat pilar utama.

Silent Confidence difokuskan pada kenyamanan kabin melalui platform elektrifikasi terbaru, teknologi peredam kebisingan aktif, ruang kabin yang lega, hingga sistem pemantau kualitas udara.

LEPAS Indonesia memperkenalkan pendekatan berbeda dalam mengembangkan kendaraan elektrifikasi.

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TAGS   Lepas L8 PHEV  Lepas Indonesia  Mobil SUV  mobil  otomotif 
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