Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

LEPAS L8 Resmi Dijual, Garansi Mesinnya Sampai 10 Tahun

Selasa, 28 Juli 2026 – 10:35 WIB
LEPAS L8 Resmi Dijual, Garansi Mesinnya Sampai 10 Tahun - JPNN.COM
LEPAS Indonesia resmi memulai penjualan LEPAS L8 di pasar otomotif nasional. Foto: Lepas Indonesia.

jpnn.com - LEPAS Indonesia resmi memulai penjualan LEPAS L8 di pasar otomotif nasional.

Premium Spacious SUV berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) itu dibanderol Rp 589 juta on the road (OTR) Jakarta.

Pengumuman harga dilakukan dalam seremoni yang turut dihadiri Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing.

Baca Juga:

Momen tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya penjualan resmi LEPAS L8 di Indonesia setelah sebelumnya diperkenalkan kepada publik.

Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan LEPAS L8 dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara premium melalui perpaduan desain elegan dan teknologi hybrid.

"Kami tidak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga pengalaman berkendara yang lebih nyaman, lebih intuitif, dan lebih menyenangkan."

Baca Juga:

"LEPAS L8 menjadi wujud komitmen kami menghadirkan Premium Lifestyle Mobility melalui semangat Drive Your Elegance," ujarnya.

LEPAS L8 dibangun di atas LEX Intelligent New Energy Platform yang diklaim menawarkan kabin lebih lapang, pengendalian stabil, dan efisiensi energi.

LEPAS Indonesia resmi memulai penjualan LEPAS L8 di pasar otomotif nasional. Simak harga dan garansi lengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lepas L8  Harga Lepas L8  Lepas Indonesia  Mobil SUV  Harga mobil 
BERITA LEPAS L8 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp