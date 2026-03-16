Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lepas Mudik Gratis, Wamenaker Afriansyah Noor: Pekerja Layak Dapat Apresiasi Nyata

Senin, 16 Maret 2026 – 10:15 WIB
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat melepas keberangkatan mudik gratis bagi 295 pekerja/buruh beserta keluarga mereka di halaman Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Minggu (15/3). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melepas keberangkatan mudik gratis bagi 295 pekerja/buruh beserta keluarga mereka di halaman Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Minggu (15/3).

Program yang diselenggarakan Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang (IKM), dan berbagai perusahaan ini dihadirkan sebagai bentuk penghargaan nyata kepada pekerja, sekaligus membantu mereka pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan selamat.

Wamenaker Afriansyah menegaskan penyelenggaraan mudik gratis bukan sekadar fasilitas perjalanan, tetapi wujud perhatian atas dedikasi dan kerja keras para pekerja/buruh yang selama ini berkontribusi bagi perusahaan.

Baca Juga:

“Penyelenggaraan mudik gratis bagi pekerja/buruh ini adalah bentuk penghargaan perusahaan terhadap pekerja. Ini adalah komitmen bersama dalam memberikan apresiasi kepada pekerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya, Senin (16/3).

Menurut Afriansyah, perhatian seperti ini penting karena kesejahteraan pekerja tidak hanya berbicara soal pekerjaan di tempat kerja, tetapi juga menyangkut rasa aman, kenyamanan, dan ketenangan saat mereka kembali berkumpul dengan keluarga pada momentum hari raya.

Oleh karena itu, Wamenaker Afriansyah menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

Baca Juga:

Dia menilai kerja sama yang sehat dan saling menghargai akan memberi manfaat yang dapat dirasakan bersama, baik oleh pekerja maupun perusahaan.

“Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat dinikmati bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan prestasi kerja,” kata Afriansyah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mudik Gratis  Wamenaker Afriansyah Noor  Kemnaker  Pekerja  mudik  perusahaan  Buruh 
BERITA MUDIK GRATIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp