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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lepas Ribuan Peserta KKN, Taj Yasin Instruksikan OPD Jateng Kawal Program Mahasiswa

Selasa, 07 Juli 2026 – 20:09 WIB
Lepas Ribuan Peserta KKN, Taj Yasin Instruksikan OPD Jateng Kawal Program Mahasiswa - JPNN.COM
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, melepas langsung 3.761 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sejumlah kabupaten di wilayahnya. Foto: dok Pemprov Jateng

jpnn.com, BANYUMAS - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, melepas langsung 3.761 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sejumlah kabupaten di wilayahnya.

Pelepasan itu dilakukan di di Auditorium Graha Widyatama Profesor Rubijanto Misman kampus Unsoed pada Selasa, 7 Juli 2026.

Pada acara itu, sejumlah peserta KKN juga menyampaikan langsung kepada Taj Yasin mengenai program-program yang akan dijalankan di desa tujuan.

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Salah seorang peserta KKN, Daffa Nurwahid menyampaikan, bersama 12 temannya ia akan menjalankan sejumlah program di Kabupaten Purbalingga. 

Mereka akan menyasar sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Khusus untuk persoalan ekonomi dan lingkungan, kelompok ini menginisiasi pembakaran sampah minim asap. 

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Dalam bidang ekonomi, kelompoknya akan memberdayakan penggantian pot plastik dengan sabut kelapa.

"Kami ingin membuat arang dari sekam padi, dan pembakar sampah yang minim asap," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, melepas langsung 3.761 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas

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TAGS   Mahasiswa  Kkn  Taj Yasin  KKN Mahasiswa 
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