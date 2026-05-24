Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lepas Status Duda, Anji Resmi Menikah

Minggu, 24 Mei 2026 – 16:01 WIB
Lepas Status Duda, Anji Resmi Menikah - JPNN.COM
Musisi Anji. Foto: Instagram/duniamanji

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Anji melepas status dudanya dengan menikahi seorang perempuan bernama Dena Desy.

Pelantun Dia itu resmi menikahi kekasih hatinya tersebut pada Minggu (24/5).

Momen bahagia itu dibagikan oleh salah satu rekan dekatnya melalui Instagram.

Baca Juga:

Dari video tersebut, momen akad nikah itu berjalan dengan khidmat dan lancar.

Adapun prosesi ijab kabul berjalan lancar dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp 2.452.026.

Penghulu pun membacakan kalimat akad sambil menggenggam tangan Anji, yang kemudian dijawab dengan lantang oleh penyanyi 47 tahun tersebut.

Baca Juga:

"Saya terima nikah dan kawinnya Desmiliana Ariana binti Robert Simanungkalit dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ujar Anji melalui video di Instagram story Putra Siregar, dikutip Minggu.

Seusai ijab kabul, penghulu lantas menanyakan keabsahan pernikahan tersebut kepada para saksi.

Musisi Anji melepas status dudanya dengan menikahi seorang perempuan bernama Dena Desi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anji  Menikah  duda  Pernikahan 
BERITA ANJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp